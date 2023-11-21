21 ноября, 17:52,
обновлено 21 ноября, 18:08

США считают Иран причастным к захвату хуситами судна Galaxy Leader

Вашингтон пересматривает списки тех, кого квалифицирует как террористов, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пересматривают списки тех, кого квалифицируют как террористов, в свете захвата хуситами судна Galaxy Leader в Красном море, а также считают Иран причастным к этому инциденту. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Захват судна Galaxy Leader является грубым нарушением международного права. Иран причастен [к захвату]", - утверждал он. Кирби также добавил, что США в настоящее время пересматривают списки тех, кого квалифицируют как террористов. 

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