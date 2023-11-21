21 ноября, 17:56
Ракетные запуски в КНДР

США осудили запуск КНДР разведывательного спутника

Это является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и приведет к дестабилизации ситуации в регионе, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают КНДР за запуск разведывательного спутника, считают, что он является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и приведет к дестабилизации ситуации в регионе. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Соединенные Штаты решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием технологии баллистических ракет, что является грубым нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, повышает напряженность и может привести к дестабилизации ситуации с безопасностью в регионе и за его пределами", - утверждается в заявлении. Белый дом полагает, что при запуске были использованы технологии, связанные с северокорейской программой межконтинентальных баллистических ракет, и призывает страны мира осудить запуск, а Пхеньян - сесть за стол переговоров.

"Дверь для дипломатии еще не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить провокационные действия и сделать выбор в пользу взаимодействия", - отметила Уотсон. Руководитель пресс-службы СНБ Белого дома подчеркнула, что США примут все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, а также безопасности союзников в регионе - Южной Кореи и Японии.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошел успешно, спутник выведен на орбиту. Ракета была запущена в 22:42 по местному времени (16:42 мск) с космодрома Сохэ. 

Теги:
ЯпонияСШАКНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
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