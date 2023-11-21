Белый дом: освобождение ХАМАС некоторых заложников может занять "часы, если не дни"

США ожидают, что некоторые из заложников "могут быть в довольно плохом состоянии"

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Освобождение некоторых заложников при достижении договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС может занять "часы, если не дни". Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, США ожидают, что некоторые из заложников "могут быть в довольно плохом состоянии". "Я считаю, что нам всем нужно быть готовыми к тому, что их освобождение может занять часы, если не дни", - заявил представитель Белого дома, подчеркнув, что для США "наибольшее значение имеет защита и безопасность" удерживаемых ХАМАС заложников.

"Если это означает, что для этого нужно будет действовать несколько медленнее, то мы будем действовать медленнее", - продолжил Кирби, отвечая на вопрос о возможных сроках освобождения заложников в случае заключения соглашения между Израилем и ХАМАС.