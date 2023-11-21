21 ноября, 18:31
Палестино-израильский конфликт

Белый дом: освобождение ХАМАС некоторых заложников может занять "часы, если не дни"

США ожидают, что некоторые из заложников "могут быть в довольно плохом состоянии"

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Освобождение некоторых заложников при достижении договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС может занять "часы, если не дни". Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, США ожидают, что некоторые из заложников "могут быть в довольно плохом состоянии". "Я считаю, что нам всем нужно быть готовыми к тому, что их освобождение может занять часы, если не дни", - заявил представитель Белого дома, подчеркнув, что для США "наибольшее значение имеет защита и безопасность" удерживаемых ХАМАС заложников.

"Если это означает, что для этого нужно будет действовать несколько медленнее, то мы будем действовать медленнее", - продолжил Кирби, отвечая на вопрос о возможных сроках освобождения заложников в случае заключения соглашения между Израилем и ХАМАС. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация