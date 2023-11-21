Армия Израиля сообщила о завершении окружения Джебалии в секторе Газа

Также в ЦАХАЛ заявили, что углубили боевые действия в районе Зейтун

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение района Джебалия в северо-восточной части сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"В течение сегодняшнего дня силы Армии обороны Израиля продолжали углублять операции и добиваться успехов в Газе. Мы завершили окружение района Джебалия, который является важной зоной боевых действий, и мы углубили боевые действия в районе Зейтун", - сообщил он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что в течение дня израильские военные продолжили исследовать подземный туннель, обнаруженный под зданием больницы "Аш-Шифа" в Газе. По версии израильской армии, сторонники ХАМАС на территории лечебных учреждений в Газе "создали обширную террористическую инфраструктуру и используют пациентов и медицинский персонал в качестве живого щита". "Это военное преступление, оно противоречит международному праву, и мы продолжим разоблачать его перед всем миром, чтобы искоренить эту практику", - заявил представитель армии Израиля.