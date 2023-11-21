21 ноября, 18:37,
обновлено 21 ноября, 19:32
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о завершении окружения Джебалии в секторе Газа

AP Photo/ Majdi Mohammed
© AP Photo/ Majdi Mohammed

Также в ЦАХАЛ заявили, что углубили боевые действия в районе Зейтун

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение района Джебалия в северо-восточной части сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

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"В течение сегодняшнего дня силы Армии обороны Израиля продолжали углублять операции и добиваться успехов в Газе. Мы завершили окружение района Джебалия, который является важной зоной боевых действий, и мы углубили боевые действия в районе Зейтун", - сообщил он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что в течение дня израильские военные продолжили исследовать подземный туннель, обнаруженный под зданием больницы "Аш-Шифа" в Газе. По версии израильской армии, сторонники ХАМАС на территории лечебных учреждений в Газе "создали обширную террористическую инфраструктуру и используют пациентов и медицинский персонал в качестве живого щита". "Это военное преступление, оно противоречит международному праву, и мы продолжим разоблачать его перед всем миром, чтобы искоренить эту практику", - заявил представитель армии Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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