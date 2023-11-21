ЦАХАЛ заявил о продвижении по сделке об освобождении заложников из Газы

Решение по этому вопросу должны принять политики, отметили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Продвижение по возможной сделке об освобождении части заложников, удерживаемых в секторе Газа, есть, решение по этому вопросу должны принять политики, войска Израиля готовы к любому сценарию. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Есть продвижение в том, что касается договоренности по сделке [об освобождении заложников], все должно быть обсуждено и утверждено политиками и правительством. Я представитель Армии обороны Израиля, сейчас мы сосредоточены на боевых действиях, мы сможем реализовать любое решение, сможем подготовиться таким образом, чтобы сохранить нашу оперативную ситуацию и наши достижения [в секторе Газа] и выполнить все то, что будет решено", - сказал он на вечернем брифинге.

Хагари не дал прямого ответа на вопрос о том, как может сказаться на дальнейшем ходе операции в секторе Газа возможное прекращение огня на несколько дней, якобы являющееся одним из условий обсуждаемой сделки об освобождении части заложников. "Это важные вопросы, и здесь много деталей. Есть план, который мы пытаемся реализовать. Армия обороны Израиля будет знать, что делать, и сможет сохранить свои оперативные достижения. Это долгая война, в которой много этапов. И этот план тоже будет поэтапным. Это часть долгой войны, у этой войны есть согласованные цели, для достижения этих целей нам предстоит пройти долгий путь, поэтому мы сможем сохранить наши оперативные достижения и подготовиться к следующим этапам этой войны", - сказал он.

Представитель израильской армии напомнил, что главные цели этой операции - уничтожение ХАМАС, освобождение заложников, укрепление границ Израиля и усиление возможностей сдерживания в регионе. "Это те цели, которые Армия обороны Израиля получила от правительства, и она выполнит эти цели. Это займет время, есть этапы для выполнения этих задач. Сейчас есть цель спасения похищенных, это очень важная задача. Даже если это приведет к замедлению движения к другим целям, мы знаем, как сохранить достигнутое, и сможем подготовиться к будущим этапам, чтобы продолжать двигаться к выполнению задач, это займет время", - отметил он.