21 ноября, 18:46,
обновлено 21 ноября, 19:51

ВС США нанесли авиаудар по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке

AP Photo/ Khalid Mohammed, архив
© AP Photo/ Khalid Mohammed, архив

Пострадали восемь человек, сообщил представитель СЕНТКОМ

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. США нанесли авиаудар по позициям поддерживаемых Ираном группировок в Ираке. Об этом ТАСС сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"Мы можем подтвердить, что прошлой ночью поддерживаемые Ираном вооруженные группировки нанесли удар с применением баллистической ракеты малой дальности по [иракской] базе Аль-Асад, [на которой размещены американские войска], в результате чего пострадали восемь человек, был причинен незначительный ущерб инфраструктуре", - отметили в пресс-службе командования.

"Непосредственно после этой атаки американский военный самолет AC-130, находящийся в этом районе, нанес в целях самозащиты удар по автомобилю поддерживаемых Ираном группировок и ряду бойцов поддерживаемых Ираном группировок, задействованных в этой атаке", - заявил представитель СЕНТКОМ, отметив, что в результате удара "есть несколько погибших".

Ранее об авиаударе американских ВС сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. По их данным, в результате удара, который был нанесен неподалеку от базы Аль-Асад, погибли от пяти до восьми бойцов проиранских группировок.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генсекретаря движения "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на базы США в Сирии и Ираке имеют крайне важное значение для прекращения агрессии против сектора Газа. 

Теги:
СШАИранИрак
© Информационное агентство ТАСС
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