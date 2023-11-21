21 ноября, 19:25

Министр обороны Армении не поедет в Минск на заседание ОДКБ

Заседание состоится 22 ноября

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Минске 22 ноября. Об этом радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Арам Торосян.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян и представители МИД Армении неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового. 

Теги:
АрменияБелоруссияПашинян, Никол Воваевич
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