21 ноября, 20:28

В Северной Македонии заявили о существовании на Балканах влияния третьих стран

Премьер-министр республики Димитар Ковачевски уточнил, что седи этих государств есть Россия

БЕЛГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Регион Западных Балкан подвержен влиянию третьих стран, в том числе России, но оно не угрожает безопасности Северной Македонии. Об этом заявил премьер-министр республики Димитар Ковачевски в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"В регионе существует влияние третьих стран, включая российское. Всегда существует возможность того, что они найдут своих единомышленников в определенных политических партиях или организациях. Но они не находятся на том уровне, на котором находятся наши институты, страны - члены НАТО, наши службы безопасности, чтобы они смогли вызвать какую-либо дестабилизацию в нашей стране", - отметил Ковачевски.

"Информация, которой обмениваются структуры внутри государства и с союзниками по НАТО, указывает на то, что угрозы для безопасности и стабильности нашей страны нет. Стоит отметить, что мы и остальные страны - члены НАТО боремся с российским влиянием в регионе. Мы страна НАТО, и я уверен, что государственные органы выполняют свою работу", - подчеркнул премьер-министр.

Столтенберг на пресс-конференции в ходе визита в Северную Македонию также заявил, что Североатлантический альянс не видит никакой военной угрозы со стороны России членам блока. Он указал на то, что НАТО остается бдительной и в ответ на военную операцию РФ на Украине усилила присутствие в странах Восточной Европы. 

Теги:
Северная МакедонияРоссияСтолтенберг, Йенс
© Информационное агентство ТАСС
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