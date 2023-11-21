21 ноября, 20:22
Ситуация на Корейском полуострове

В США выясняют, был ли запуск спутника КНДР успешным

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Соединенные Штаты консультируются по этому вопросу с Южной Кореей, Японией и другими союзниками в регионе

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Американские власти выясняют, удалось ли КНДР успешно запустить спутник и потребуется ли Вашингтону в ответ нарастить военное присутствие в регионе.

"Я могу подтвердить, что мы осведомлены [о запуске], но мы еще выясняем, был ли он успешным", - сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов. Она добавила, что США "консультируются с Южной Кореей, Японией, другими союзниками и партнерами в регионе".

Сингх отметила, что США не знают наверняка, об аппарате какого именно типа идет речь. "Нам известно лишь, что это был запуск космической ракеты-носителя", - сказала она. Ее спросили, насколько, по американским оценкам, новый спутник укрепит военный потенциал КНДР и потребуется ли США нарастить свое присутствие в регионе. "Я не стану спекулировать, поскольку мы еще даже не знаем, был ли запуск успешным", - ответила представитель Пентагона.

Она добавила, что США не знают, имеет ли Россия отношение к запуску КНДР, в том числе осуществляла ли Москва технологическую поддержку. "Мне не известно о какой-либо связи между этим запуском и Россией. Повторю, нам известно лишь о запуске КНДР космической ракеты-носителя", - заявила она.

С аналогичным заявлением выступил и руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. "Не могу подтвердить эту оценку. Она все еще идет в правительстве США", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Он отказался пояснить, насколько серьезную тревогу вызвало бы в Вашингтоне появление у Пхеньяна собственного разведывательного спутника. "Просто не буду говорить об этом до того, как мы подготовим официальную оценку [о результатах нынешнего запуска в КНДР]", - отметил Миллер.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошел успешно, спутник выведен на орбиту. Ракета была запущена в 22:42 по местному времени (16:42 мск) с космодрома Сохэ. 

Теги:
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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