В Пентагоне заявили о потере ВС США около четырех лет модернизации из-за бюджетных споров

Первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс отметила, что сложности, касающиеся прежде всего приобретения крупных систем вооружений, есть и сейчас в связи с отсутствием утвержденного федерального бюджета на начавшийся 1 октября 2024 финансовый год

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Неспособность законодательной и исполнительной ветвей власти США своевременно утверждать федеральный бюджет обошлась Пентагону в практической плоскости примерно в четыре потерянных года модернизации американских вооруженных сил (ВС). Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

"По нашей оценке, мы, вероятно, потеряли в общей сложности порядка 4 лет прогресса в своих усилиях по модернизации за 10, почти 11, лет, на протяжении которых имели дело с резолюциями о продолжении финансирования [вместо полноценного федерального бюджета]. У этого [подхода] есть цена. Вы просто не можете выкупить время, это невозможно", - сказала замминистра.

По ее признанию, сложности, касающиеся прежде всего приобретения крупных систем вооружений, есть и сейчас в связи с отсутствием утвержденного федерального бюджета на начавшийся в США 1 октября 2024 финансовый год. На прошлой неделе Палата представителей и Сенат Конгресса США приняли очередную такую резолюцию, срок действия которой истекает в начале февраля. Президент США Джо Байден подписал эту резолюцию, позволяющую финансировать деятельность американских министерств и ведомств в отсутствие согласованного федерального бюджета, 17 ноября.

"Таким образом, [сейчас налицо] очень негибкий подход. Мы действительно считаем, что он скажется в первую очередь на наших существенных усилиях, направленных на то, чтобы не допустить отставания от Китая", - подчеркнула Хикс. Как она уточнила, "конкретные последствия" будут, в частности, в таких сферах, как кораблестроение, поддержание ядерной триады.

Как утверждала Хикс, возможный отказ американских законодателей профинансировать бюджет Пентагона в том объеме, который был запрошен администрацией США, и потенциальный секвестр расходов чреваты дальнейшим отставанием усилий по модернизации ВС. "Если мы не получим этих ассигнований, то, как я уже сказала, мы отстали примерно на четыре года по сравнению с тем, где должны быть, и мы просто отстанем еще больше", - убеждена первый заместитель главы военного ведомства.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант предупредил на прошлой неделе, что новые бюджетные дрязги в стране, приводящие в том числе к неопределенности с приобретением Пентагоном крупных и дорогостоящих систем вроде подводных лодок, способны оказать "разрушительное воздействие" на американский военно-промышленный комплекс. В свою очередь глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк отметил 14 ноября, что "конкурентное преимущество" Вашингтона "размывается каждый день из-за неспособности Конгресса своевременно готовить бюджет".