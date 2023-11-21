Bloomberg: Рютте стал самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО

Как сообщает агентство, большинство стран альянса достигли соглашения, что и.о. премьера Нидерландов должен сменить нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. И.о. премьера Нидерландов Марк Рютте является самым популярным кандидатом на пост следующего генсека НАТО среди стран - членов альянса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, большинство стран НАТО уже достигли консенсуса, что Рютте должен сменить нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга, чей срок полномочий закончится в октябре 2024 года.

Рютте занимает должность премьера Нидерландов с 2010 года. В июле 2023 года он объявил о своем уходе из нидерландской политики после распада правящей коалиции из-за разногласий по вопросам миграции. Он остается и.о. премьер-министра до тех пор, пока в стране не пройдут новые выборы и не будет сформировано новое коалиционное правительство.

Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года.