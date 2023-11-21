Нетаньяху заявил, что Израиль готовится принять "тяжелое решение" по заложникам в Газе

По словам премьер-министра, все структуры безопасности страны поддерживают его

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля готовятся принять "тяжелое, но правильное решение" по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, все структуры безопасности страны поддерживают его.

Об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками.

"Этим вечером мы должны принять тяжелое решение, но это правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение, опираясь на свои профессиональные оценки. Согласно этим оценкам, наши войска останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а наши боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины", - сказал он.

Нетаньяху не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит в ближайшие часы утвердить израильским властям. При этом он подчеркнул, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа. "Есть этапы на войне, и есть этапы на переговорах по освобождению заложников. Однако мы не успокоимся, пока не добьемся полной победы и не добьемся возвращения всех заложников. Это наша общая моральная обязанность", - указал премьер.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть: война продолжается и будет продолжена до выполнения всех наших целей - уничтожения ХАМАС, возвращения всех наших заложников и создания ситуации, при которой после ХАМАС сектор Газа более не будет представлять опасность для Израиля и перестанет быть территорией, на которой процветает террор", - добавил он.

Глава правительства также сообщил, что президент США Джо Байден помог Израилю добиться более выгодных условий, благодаря чему израильская сторона сможет получить на данном этапе большее число заложников. Конкретных цифр он при этом не назвал. В свою очередь Байден ранее заявил, что стороны очень близки к договоренностям об освобождении заложников радикального движения ХАМАС, некоторые из них вскоре могут вернуться домой.

Американская телекомпания NBC ранее сообщила со ссылкой на источники, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительных договоренностей по освобождению заложников, теперь власти еврейского государства должны одобрить его. По сведениям телекомпании, предварительный план предусматривает обмен 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, примерно на 150 палестинских заключенных. Также стороны могут объявить о прекращении огня на четыре-пять дней и доставке топлива в сектор Газа.