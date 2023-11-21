21 ноября, 20:38,
обновлено 21 ноября, 21:20
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху: Израиль доведет до конца операцию в Газе даже после возможного прекращения огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Израиль намерен довести свою военную операцию против палестинского радикального движения ХАМАС до конца, несмотря на возможное временное прекращение огня ради освобождения части удерживаемых в анклаве заложников. Об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками.

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"Хотел бы еще раз подчеркнуть: война продолжается и будет продолжена до выполнения всех наших целей - уничтожения ХАМАС, возвращения всех наших заложников и создания ситуации, при которой после ХАМАС сектор Газа более не будет представлять опасность для Израиля и перестанет быть территорией, на которой процветает террор", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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