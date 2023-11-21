21 ноября, 20:39,
обновлено 21 ноября, 21:19
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху: Байден помог улучшить условия сделки по освобождению части заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден оказал Израилю содействие, добившись для него улучшения условий сделки по освобождению части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. Об этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками.

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"В последние дни я общался с нашим другом, президентом США Джо Байденом, и я потребовал от него вмешаться, чтобы сделка была улучшена, и ее условия действительно были улучшены, и мы сможем вернуть домой большее количество заложников. Я благодарю президента Байдена за это", - сказал он. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
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