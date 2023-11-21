Нетаньяху: Байден помог улучшить условия сделки по освобождению части заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден оказал Израилю содействие, добившись для него улучшения условий сделки по освобождению части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. Об этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками.

"В последние дни я общался с нашим другом, президентом США Джо Байденом, и я потребовал от него вмешаться, чтобы сделка была улучшена, и ее условия действительно были улучшены, и мы сможем вернуть домой большее количество заложников. Я благодарю президента Байдена за это", - сказал он.