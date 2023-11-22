Итоговый документ саммита БРИКС. Полный текст

Внеочередной онлайн-саммит лидеров стран БРИКС, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в секторе Газа, состоялся 21 ноября в Претории, столице Южно-Африканской Республики, председательствующей в группе в этом году. Участие в саммите приняли представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года: Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Во встрече также принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По итогам работы саммита было принято совместное заявление, содержание которого приводится ниже: