Итоговый документ саммита БРИКС. Полный текст

Внеочередной онлайн-саммит лидеров стран БРИКС, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в секторе Газа, состоялся 21 ноября в Претории, столице Южно-Африканской Республики, председательствующей в группе в этом году. Участие в саммите приняли представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года: Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Во встрече также принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По итогам работы саммита было принято совместное заявление, содержание которого приводится ниже:
- Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией, последовавшей за атакой палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и серьезным ухудшением ситуации в регионе, в частности тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе и на остальной части оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также в самом Израиле.
- Лидеры стран БРИКС осудили акты насилия, нацеленные на палестинских и израильских мирных граждан, включая военные преступления, неизбирательные нападения и обстрелы гражданской инфраструктуры. Они также подчеркнули необходимость защиты гражданских лиц и установления ответственности за преступления.
- Лидеры стран БРИКС выступили против любого принудительного перемещения или депортации палестинцев с их собственной земли как в индивидуальном, так и в массовом порядке. Многие лидеры вновь заявили, что принудительное перемещение и депортация палестинцев, будь то внутри Газы или в соседние страны, является серьезным нарушение Женевских конвенций и военным преступление.
- Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на оккупированных палестинских территориях, подтвердили необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права, а также необходимость немедленного, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа и предоставления помощи.
- Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность мирному решению разногласий и споров посредством диалога и инклюзивных консультаций, а также поддерживают все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.
- Лидеры стран БРИКС призвали к немедленному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий в секторе Газа.
- Лидеры стран БРИКС подтвердили поддержку региональных и международных усилий, направленных на достижение немедленного прекращения боевых действий в палестинском анклаве, обеспечение защиты гражданского населения и предоставление гуманитарной помощи.
- Лидеры стран БРИКС подтвердили первостепенную роль Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности на международном уровне.
- Лидеры стран БРИКС признали важную роль Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в урегулировании ситуации в секторе Газа и устранении угроз миру на Ближнем Востоке.
- Лидеры стран БРИКС подчеркнули необходимость предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке и призвали все стороны проявлять максимальную сдержанность, а всех тех, кто имеет на них влияние, работать над достижением этой цели.
- Лидеры стран БРИКС подтвердили, что палестино-израильский конфликт возможно решить только мирными средствами. Они призвали стороны к прямым переговорам на основе международного права.