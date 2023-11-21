Британия и Куба подпишут соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве

Оно устанавливает рамки для будущего диалога между странами по широкому спектру вопросов, включая устойчивое развитие, окружающую среду, а также права человека

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Великобритания и Куба договорились о подписании нового соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства на фоне визита в республику замглавы ведомства Дэвида Ратли.

"Соглашение устанавливает рамки для будущего диалога между двумя странами по широкому спектру вопросов, включая устойчивое развитие, окружающую среду и права человека", - сказано в заявлении. В ходе визита Ратли будет принят министром иностранных дел республики Бруно Родригесом Паррильей.

Кроме того, он встретится с руководителями различных агентств ООН на Кубе, включая представителей Всемирной продовольственной программы ООН и Детского фонда ООН. Также в программе Ратли значатся встречи с местными предпринимателями и выпускниками британских вузов, которые обучались по стипендии Чивнинг.