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обновлено 21 ноября, 21:26

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году, рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению. Об этом заявил в первом интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

"Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России", - указал глава диппредставительства в ответ на вопрос, заинтересована ли страна присоединиться к этому объединению.

Посол отметил, что Исламабад рассчитывает присоединиться к БРИКС при председательстве России уже в 2024 году. "Да. Это так", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнеров к предстоящему саммиту в Казани в 2024 году. По его словам, в период российского председательства в объединении будет уделяться особое внимание расширению "круга друзей БРИКС", в том числе и в Латинской Америке.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:15 мск. 

Теги:
Пакистан
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