В Израиле заявили об обязанности возобновить бои в Газе после освобождения заложников

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант пояснил, что это позволит создать необходимые условия для возвращения других пленных

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильские войска должны возобновить проведение своей операции в секторе Газа сразу после освобождения первой группы удерживаемых в анклаве заложников. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками.

По его оценке, именно решение начать в секторе Газа полномасштабную сухопутную военную операцию против палестинского радикального движения ХАМАС создало условия для освобождения заложников.

"В то же время без продолжения [военного] давления не будет возможности вернуть других заложников. Поэтому по моему требованию и по требованию оборонных структур правительство включило в свое решение [по сделке об освобождении части заложников] безоговорочное требование того, чтобы немедленно после того, как мы завершим эту фазу, все операции Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и силовых структур продолжились с полной мощью - во-первых, чтобы победить ХАМАС, во-вторых, чтобы создать необходимые условия для возвращения других заложников", - сказал Галант.

Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство готовится принять "тяжелое, но правильное решение" по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. По его словам, все структуры безопасности страны поддерживают его. При этом он не стал раскрывать условия соглашения, которое обсуждает израильское правительство.

Американская телекомпания NBC ранее сообщила со ссылкой на источники, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительных договоренностей по освобождению заложников, теперь власти еврейского государства должны одобрить его. По сведениям телекомпании, предварительный план предусматривает обмен 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, примерно на 150 палестинских заключенных. Также стороны могут объявить о прекращении огня на четыре-пять дней и доставке топлива в сектор Газа.