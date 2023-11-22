Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирную инициативу по Украине

Украинский президент при этом не считает мирным планом любую инициативу, которая основана на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта.

"Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом Зеленский не считает мирным планом любую инициативу, основанную на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, хотя признал, что это поможет остановить конфликт.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания на пост президента США в 2024 году он сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. При этом 5 ноября Зеленский в интервью телекомпании NBC пригласил Трампа на Украину и заявил, что за 24 минуты объяснит ему, что тот не сможет добиться мирного урегулирования за сутки. Экс-президент Соединенных Штатов позднее отверг это предложение, объяснив это тем, что не хочет создавать конфликт интересов.