22 ноября, 00:45

В Харькове уволят 30% чиновников из-за передачи госбюджету военного НДФЛ

Мэр Игорь Терехов при этом отметил, что поддержка Вооруженных сил Украины из местного бюджета не сократится

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Штат чиновников в Харькове будет сокращен на 30% в связи с принятием закона о перенаправлении на военные нужды дополнительных средств, полученных местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военных. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Смотрите, закон уже приняли. Аргументы очень веские - ведь эти деньги будут идти на вооружение нашей армии. Да, действительно, есть определенная обеспокоенность из-за этого. Будем находить варианты, оптимизировать. Будем сокращать штат чиновников на 30%", - сказал он в интервью украинскому изданию "Вести".

При этом Терехов подчеркнул, что поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) из местного бюджета не сократится. "Когда что-то нужно, мы всегда перечисляем им средства, и они покупают все необходимое. Это честные отношения", - указал мэр Харькова. Он также опроверг информацию о том, что Харьков не привлекал средства местных бюджетов на помощь ВСУ, указав, что власти перечислили различным подразделениям 825 млн гривен ($около 23 млн).

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен ($2,66 млрд) из региональных бюджетов. Парламент принял закон 8 ноября. Как сообщил тогда премьер Украины Денис Шмыгаль, на военные нужды будут направлены дополнительные средства, полученные местными бюджетами за счет НДФЛ с денежного довольствия военных, которое выше зарплат представителей гражданских профессий. По его словам, 45% суммы дополнительных доходов пойдет на производство беспилотников и морских дронов. Еще 45% будут направлены на развитие украинского военно-промышленного комплекса, 10% распределят между воинскими частями.

В сентябре Зеленский сообщил, что власти в 2024 году увеличат объем бюджетных средств на военно-промышленный комплекс, в частности на БПЛА и производство оружия. По его словам, военные расходы будут не меньше, чем в этом году - как минимум 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).

Изначально расходы на военные нужды и безопасность в бюджете Украины на 2023 год составляли 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что соответствовало 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. Ассигнования на военные нужды увеличивались дважды. Рада 21 марта приняла закон об увеличении бюджетных расходов на сферу обороны на $14,6 млрд. Парламент 20 сентября поддержал в первом чтении второе за год увеличение военных расходов - на этот раз на $8,9 млрд. 

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