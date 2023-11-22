В Южной Корее одобрили частичную приостановку соглашения с КНДР в военной сфере

На совещании правительства председательствовал премьер-министр Хан Док Су

СЕУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея на экстренном совещании поддержало частичную приостановку действия соглашения о снижении напряженности в военной сфере с КНДР от 19 сентября 2018 года. Об этом сообщило агентство Yonhap.

На совещании правительства председательствовал премьер-министр Хан Док Су. Решение вступит в силу после одобрения со стороны президента Юн Сок Ёля. Как информирует агентство, он уже одобрил эту меру.

"Северная Корея явно демонстрирует, что не собирается соблюдать соглашение, направленное на снижение военной напряженности и выстраивание доверия. Возможности наших военных по обнаружению опасных целей и их боеготовность будут значительно улучшены", - сказал премьер-министр.

21 ноября КНДР совершила третью попытку запуска военного разведывательного спутника, которая, согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, завершилась успехом. Спутник был выведен на орбиту.

Совещание Совета национальной безопасности

Ранее Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея провел совещание под председательством президента, который находится с визитом в Великобритании. Участники встречи заключили, что намерены приостановить действие некоторых положений соглашения, в частности пункта 3 статьи 1, в которой идет речь о бесполетных зонах. В заявлении СНБ говорилось, что Южная Корея восстановит "разведывательную деятельность в отношении Северной Кореи в районе военной демаркационной линии, которая велась раньше". Совет также подчеркнул, что эта мера соответствует закону о развитии межкорейских отношений.

Президент отметил, что вне зависимости от результатов запуск спутника направлен на укрепление разведывательного потенциала КНДР в отношении Южной Кореи и улучшение характеристик межконтинентальных баллистических ракет. Останутся ли в силе остальные положения, зависит от действий Пхеньяна, добавили в Сеуле. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик ранее заявил, что КНДР тысячи раз нарушила соглашение о снижении напряженности.

Соглашение предусматривает создание буферных зон, где запрещены полеты авиации, учения и артиллерийский огонь. Син Вон Сик несколько раз публично говорил о намерении добиться приостановки действия соглашения. По его словам, оно ограничивает возможности южнокорейской разведки на границе по выявлению подготовки к внезапному нападению по примеру радикального движения ХАМАС. Соглашение было подписано при предыдущем президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине, который стремился к диалогу с Пхеньяном.