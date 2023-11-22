NBC: договор Израиля и ХАМАС может включать допуск Красного Креста к заложникам

В частности, представителям организации могут позволить передать медикаменты пленникам, сообщила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Предварительная договоренность Израиля и палестинского движения ХАМАС по заложникам может включать пункт о предоставлении сотрудникам Красного Креста доступа к тем, кто пока не будет освобожден и останется в секторе Газа.

Об этом во вторник сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник.

По его сведениям, представителям Красного Креста могут позволить снабдить медикаментами остающихся в заложниках.

Ранее NBC сообщала, что Израиль и ХАМАС достигли предварительных договоренностей по освобождению заложников, теперь власти еврейского государства должны одобрить его. По сведениям телекомпании, предварительный план предусматривает обмен 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, примерно на 150 палестинских заключенных. Также стороны могут объявить о прекращении огня на четыре-пять дней и доставке топлива в сектор Газа.