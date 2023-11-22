СМИ: Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Согласно договоренностям, в Газе будет введена гуманитарная пауза, власти еврейского государства освободят десятки палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Израильское правительство одобрило во вторник договоренности с палестинским радикальным движением ХАМАС по освобождению десятков заложников. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза, власти еврейского государства освободят десятки палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Как отмечает портал, на первом этапе соглашения ХАМАС должно освободить около 50 израильских женщин и детей, удерживаемых в Газе, а Израиль - около 150 палестинских заключенных, в основном женщин и подростков, в течение четырехдневной паузы. Кроме того, согласно условиям одобренной кабинетом министров сделки, Израиль разрешит на ежедневной основе въезд в Газу из Египта около 300 грузовиков с гуманитарной помощью. По словам собеседника Axios, во время гуманитарной паузы будет также разрешено ввозить больше топлива на территорию палестинского анклава. На втором этапе ХАМАС может освободить еще несколько десятков женщин, детей и пожилых людей в обмен на то, что Израиль продлит паузу еще на несколько дней.

По мнению портала, в случае реализации договоренности станут "крупнейшим дипломатическим прорывом", который приведет к первой серьезной приостановке боевых действий с начала обострения палестино-израильского конфликта.