Премьер-министр Канады примет участие в онлайн-саммите G20

В пресс-службе главы правительства этой страны не уточнили, выступит ли Джастин Трюдо на конференции

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в онлайн-саммите лидеров Группы двадцати (G20). Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы канадского правительства, которая опубликовала его расписание на среду.

"Премьер-министр примет участие в виртуальном саммите лидеров стран G20", - отмечается в документе. В пресс-службе не уточнили, выступит ли Трюдо на конференции, а также будет ли вестись ее трансляция.

Онлайн-саммит организует председательствующая в этом году в G20 Индия. С идеей о проведении встречи лидеров группы в виртуальном формате выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе очного саммита "двадцатки" в Нью-Дели, который прошел 9-10 сентября. В ходе мероприятия "планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы".

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин 22 ноября по видеосвязи примет участие во внеочередном саммите Группы двадцати, где будет обсуждаться ситуация в мировой экономике и финансах.