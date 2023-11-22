22 ноября, 01:30

Япония предоставит Украине газовые турбины и другое энергооборудование

Как отмечает японское внешнеполитическое ведомство, реализация этих планов поспособствует улучшению ситуации с энергоснабжением для 5,5 млн людей

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Япония намерена предоставить Украине дополнительное энергооборудование для поддержки ее энергетического сектора, в том числе газовые турбины. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

Такое заявление сделал замглавы МИД страны Ивао Хории в ходе прошедшей в формате онлайн встречи представителей Группы семи по энергетическим проблемам Украины.

"Замминистра пояснил, что Япония планирует поставить Украине еще около 10 автотрансформаторов в дополнение к двум, которые Япония уже поставила. Кроме того, он упомянул, что Япония также намерена поставить три газовые турбины к концу этого года, еще две в настоящее время закупаются", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает МИД, реализация этих планов поспособствует улучшению ситуации с энергоснабжением для 5,5 млн людей. 

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