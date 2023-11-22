Израиль подтвердил, что одобрил план возвращения 50 заложников за четыре дня из Газы

В канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху пояснили, что в течение этого периода боевые действия вести не будут

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных - женщин и детей - будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение еще 10 похищенных даст еще один день затишья", - говорится в заявлении.

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