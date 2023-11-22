В США заявили, что гуманитарная пауза в Газе составит не менее четырех-пяти суток

Представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга заявил, что есть возможность продления этой паузы при условии освобождения ХАМАС дополнительных заложников

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная пауза в секторе Газа составит не менее четырех-пяти суток с возможностью продления, согласно договоренностям между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС при посредничестве Катара и Соединенных Штатов. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая во вторник на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен соглашению об освобождении захваченных ранее радикалами заложников.

"Сделка по освобождению заложников в ее нынешнем виде предусматривает гуманитарную паузу в течение нескольких дней - не менее четырех-пяти дней. И есть возможность продления этой паузы при условии освобождения ХАМАС дополнительных заложников. <...> Они должны освободить их всех, и точка", - сказал чиновник.

Он утверждал, что термины "гуманитарная пауза" и "режим прекращения огня" взаимозаменяемы по отношению к договоренностям по Газе. "Если мы заключим эту сделку, мы вступим в многодневную [гуманитарную] паузу. Что касается использования [фраз] "пауза" и "режим прекращения огня", то я думаю, что эти термины можно использовать как взаимозаменяемые. Но все это имеет определенные сроки", - подчеркнул представитель исполнительной власти США.

При этом он добавил, что вашингтонская администрация использует термин "гуманитарная пауза". Чиновник отметил, что временное прекращение боевых действий позволит неправительственным гуманитарным организациям оказать помощь местному населению. Он подчеркнул, что освобождение заложников начнется как минимум через сутки после достижения сделки между Израилем и ХАМАС. США рассчитывают, что на первом этапе реализации договоренностей будут освобождены как минимум 50 женщин и детей.