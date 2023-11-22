В США заявили, что освобождение заложников ХАМАС произойдет в нескольких точках

Представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга отметил, что освобождение пленных начнется не ранее чем через 24 часа после достижения соответствующего соглашения

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Освобождение заложников радикального палестинского движения ХАМАС произойдет в целом ряде точек. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая во вторник на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен достижению договоренности с ХАМАС об освобождении захваченных ранее его боевиками в Израиле заложников.

"В плане того, где они выйдут. Это договорено, но в детали я вдаваться не хочу. Однако у нас определены многочисленные местоположения, в которых заложники будут освобождены. На этот счет есть достаточно хорошее понимание", - заявил представитель исполнительной ветви власти США.

Он отметил, что освобождение заложников начнется не ранее чем через 24 часа после достижения соответствующего соглашения.

"Даже если мы достигнем соглашения сегодня вечером или завтра утром, его исполнение начнется только через 24 часа. Существуют определенные условия, и израильтянам надо пройти определенные процедуры", - сказал он. Чиновник уточнил, что реализация договоренностей начнется не раньше утра 23 ноября по израильскому времени при условии их достижения 22 ноября.

