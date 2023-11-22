22 ноября, 02:20
Палестино-израильский конфликт

США ожидают, что ХАМАС на первом этапе освободит не менее трех американцев

Сотрудник вашингтонской администрации высокого ранга пояснил, что речь идет о "трехлетней девочке по имени Эбигейл" и "двух женщинах"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти США ожидают, что не менее трех американцев войдут в число заложников, которых освободит радикальное движение ХАМАС на первом этапе реализации договоренностей с Израилем. Об этом заявил во вторник сотрудник вашингтонской администрации высокого ранга.

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"Мы ожидаем, что некоторые американцы выйдут [на свободу] в рамках этой сделки. Но, опять же, я не стану называть число или что-то еще", - сказал он на брифинге, посвященном достижению договоренности с ХАМАС об освобождении захваченных его боевиками в Израиле заложников.

Сотрудник администрации уточнил, что первыми, как ожидается, будут освобождены 50 заложников - женщины и дети. "Из пропавших без вести американцев трое входят в эту категорию", - добавил он. Сотрудник администрации пояснил, что речь идет о "трехлетней девочке по имени Эбигейл" и "двух женщинах".

На брифинге уточнили, что пропавшими без вести сейчас считаются 10 граждан США. Представитель администрации не стал приводить подробности о них. Он добавил, что американские власти "намерены вернуть всех домой". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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