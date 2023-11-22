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обновлено 22 ноября, 03:11
Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что сделка по заложникам не позволит ХАМАС пополнить запасы в Газе

Представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга заявил, что есть "достаточно жесткий механизм инспекций в отношении всего", что сейчас доставляется в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Договоренность об освобождении заложников радикальным палестинским движением ХАМАС не позволит ему пополнить запасы в секторе Газа.

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Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая во вторник на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен достижению договоренности с ХАМАС об освобождении захваченных ранее его боевиками в Израиле заложников.

"И есть достаточно жесткий механизм инспекций в отношении всего, что сейчас доставляется в Газу. У нас имеется достаточно твердая уверенность в том, что они не смогут произвести пополнение запасов извне в ходе этого этапа. Но я бы оставил этот вопрос главным образом израильтянам", - заявил представитель исполнительной ветви власти США.

Он также отметил, что путь к обеспечению безопасности Израиля лежит через независимое палестинское государство. "Безусловно, президент [США Джо Байден] убежден, и я много обсуждал с ним [этот вопрос], что путь к безопасному Израилю - это палестинское государство. И это путь, на котором он полон решимости сделать все возможное по мере выхода из этого [ближневосточного] кризиса", - отметил он.

По его словам, представители американской власти на консультациях с коллегами на Ближнем Востоке постоянно обсуждают этот вопрос. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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