В США допустили, что при продлении паузы ХАМАС освободит больше заложников

Представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга выразил надежду на то, что соглашение между еврейским государством и ХАМАС "приведет к полноценной паузе в некоторых боевых действиях на севере, на границе с Ливаном"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Вашингтон допускает, что в случае продления гуманитарной паузы в секторе Газа радикальное движение ХАМАС освободит большее число заложников. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая во вторник на специальном брифинге, который был посвящен достижению договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении захваченных ранее его боевиками в Израиле заложников.

Как отметил чиновник, администрация США рассчитывает, что "если эта [пауза] будет продлена еще на несколько дней, будет освобождено больше заложников". По его словам, на последующих этапах могут быть освобождены "другие категории заложников", в том числе "мужчины, израильские военнослужащие, иностранные граждане и лица с двойным гражданством". Он также подтвердил, что, по данным США, на первом этапе "в течение четырех-пяти дней [будут освобождены] по меньшей мере 50 женщин и детей".

Чиновник также выразил надежду на то, что соглашение между Израилем и ХАМАС "приведет к полноценной паузе в некоторых боевых действиях на севере, на границе с Ливаном", где израильские вооруженные силы "ведут перестрелку" с бойцами вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".