22 ноября, 02:45
Ракетные запуски в КНДР

Япония не может подтвердить вывод спутника КНДР на орбиту

Как отметил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, проводится анализ имеющейся информации

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Япония не может подтвердить, смогла ли КНДР вывести на орбиту разведывательный спутник "Маллигён-1". Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"Мы в курсе, что Северная Корея объявила об успешном запуске этого спутника, однако в настоящее время нет подтверждения вывода спутника на околоземную орбиту. В любом случае, сейчас Минобороны Японии анализирует имеющуюся информацию", - сказал он.

По его словам, КНДР в последнее время активно проводит запуски с использованием технологий баллистических ракет. "Северная Корея быстро совершенствует свои ракетные технологии и оперативные возможности", - добавил генсек кабмина.

КНДР до этого дважды пыталась запустить разведывательный спутник, в мае и августе, однако обе попытки завершились неудачно. 

Теги:
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДР
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