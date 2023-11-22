Избранный президент Аргентины заявил о нежелании сотрудничать с автократами и коммунистами

Хавьер Милей заявил, что всегда будет на стороне тех, "кто защищает свободу, мир, и тех, кто верит в либеральную демократию"

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил во вторник, что видит своими партнерами на международной арене "либеральные демократии".

"Я всегда буду на стороне тех, кто защищает свободу, мир, и тех, кто верит в либеральную демократию. Я не собираюсь быть с авторитарными режимами и коммунистами", - сказал он в интервью телеканалу LN+. Избранный президент не уточнил, о каких странах идет речь.

Милей также отметил, что осуждает "диктатуру [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", и назвал неуместными слова венесуэльского лидера в его адрес. Ранее Мадуро сказал, что на президентских выборах в Аргентине победу одержал "ультраправый неофашизм".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.