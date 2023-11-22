Байден: США, Египет, Израиль и Катар будут работать над реализацией сделки с ХАМАС

Американский лидер поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль Тани и египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси "за их важнейшее лидерство и партнерство в достижении этой сделки"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Египет, Израиль и Катар будут сотрудничать в деле реализации достигнутых с палестинским радикальным движением ХАМАС договоренностей по освобождению удерживаемых боевиками заложников. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

Он поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль Тани и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси "за их важнейшее лидерство и партнерство в достижении этой сделки". Глава вашингтонской администрации также выразил признательность "премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху и его правительству за поддержку длительной [гуманитарной] паузы для обеспечения полноценного выполнения этой сделки и предоставления дополнительной гуманитарной помощи для облегчения страданий ни в чем не повинных палестинских семей в Газе". "Я с нетерпением жду возможности поговорить с каждым из этих лидеров и оставаться в тесном контакте, пока мы будем работать над тем, чтобы эта сделка была реализована в полном объеме. Важно, чтобы все аспекты этой сделки были осуществлены в полной мере", - подчеркнул американский лидер.

Он приветствовал достигнутые договоренности.

МИД Катара подтвердил достижение соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в боевых действиях между Израилем и ХАМАС. Как отметило катарское внешнеполитическое ведомство, время начала гуманитарной паузы будет объявлено в течение 24 часов.