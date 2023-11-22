22 ноября, 04:13,
обновлено 22 ноября, 04:57
Палестино-израильский конфликт

Байден: США, Египет, Израиль и Катар будут работать над реализацией сделки с ХАМАС

Американский лидер поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль Тани и египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси "за их важнейшее лидерство и партнерство в достижении этой сделки"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Египет, Израиль и Катар будут сотрудничать в деле реализации достигнутых с палестинским радикальным движением ХАМАС договоренностей по освобождению удерживаемых боевиками заложников. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Он поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль Тани и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси "за их важнейшее лидерство и партнерство в достижении этой сделки". Глава вашингтонской администрации также выразил признательность "премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху и его правительству за поддержку длительной [гуманитарной] паузы для обеспечения полноценного выполнения этой сделки и предоставления дополнительной гуманитарной помощи для облегчения страданий ни в чем не повинных палестинских семей в Газе". "Я с нетерпением жду возможности поговорить с каждым из этих лидеров и оставаться в тесном контакте, пока мы будем работать над тем, чтобы эта сделка была реализована в полном объеме. Важно, чтобы все аспекты этой сделки были осуществлены в полной мере", - подчеркнул американский лидер.

Он приветствовал достигнутые договоренности.

МИД Катара подтвердил достижение соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в боевых действиях между Израилем и ХАМАС. Как отметило катарское внешнеполитическое ведомство, время начала гуманитарной паузы будет объявлено в течение 24 часов. 

Теги:
СШАПалестинаКатарЕгипетПалестино-израильский конфликтТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-Байден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация