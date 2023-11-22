22 ноября, 04:27

Потери Армии обороны Израиля в наземной операции в Газе достигли 69 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа после начала наземной операции 27 октября достигли 69 человек. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

За минувшие сутки на севере сектора Газа погиб один израильский военнослужащий, еще один получил серьезные ранения. Как признал ранее ЦАХАЛ, среди погибших в Газе израильских военных есть также жертвы огня по своим. Общие потери армии Израиля с момента атаки боевиков ХАМАС 7 октября составили 390 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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