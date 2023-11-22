Блинкен подтвердил, что ХАМАС освободит несколько американцев

Госсекретарь США добавил, что ценит поддержку Израилем гуманитарной паузы

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что среди 50 заложников, которых освободит палестинское радикальное движение ХАМАС на первом этапе реализации договоренностей с Израилем, будут американцы.

"Мы приветствуем освобождение 50 заложников из Газы, включая американцев. Я благодарю Катар за партнерство и ценю поддержку Израилем гуманитарной паузы, которая позволит доставить дополнительную гуманитарную помощь палестинцам в Газу", - написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Сегодняшнее решение - это результат неутомимой дипломатии и неустанных усилий всего правительства США. Хотя сделка ознаменовала значительный прогресс, мы не успокоимся, пока ХАМАС будет удерживать заложников в Газе", - добавил госсекретарь США.

Как ранее сообщил сотрудник вашингтонской администрации высокого ранга, США ожидают, что среди заложников, которых выпустят в ближайшее время в рамках сделки, будет не менее трех американцев. Он отказался сообщать подробности, но уточнил, что первыми, вероятно, будут освобождены 50 заложников - женщины и дети. Президент США Джо Байден указал, что Соединенные Штаты, Египет, Израиль и Катар будут сотрудничать в деле реализации договоренностей с ХАМАС по освобождению удерживаемых боевиками заложников.

Ранее МИД Катара подтвердил достижение соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в боевых действиях между Израилем и ХАМАС. Как отметило катарское внешнеполитическое ведомство, время начала гуманитарной паузы будет объявлено в течение 24 часов.