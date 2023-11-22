22 ноября, 05:28
Палестино-израильский конфликт

Фирма США прекратила сотрудничество с экс-советником Обамы из-за его слов против Палестины

Gotham Government Relations осудила высказывания Стюарта Селдовица, назвав их "расистскими"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Лоббистская компания Gotham Government Relations, расположенная в Вашингтоне, прекратила сотрудничество с бывшим и.о. директора по делам Южной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома при администрации 44-го президента США Барака Обамы Стюартом Селдовицем после появления видеозаписи с его антипалестинскими высказываниями. Об этом фирма сообщила во вторник в социальной сети X (ранее Twitter).

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"Gotham Government Relations прекратила сотрудничество со Стюартом Селдовицем, который уже несколько лет не вносит никакого вклада в нашу работу", - отмечается в сообщении.

Во вторник в интернете появилась серия видеозаписей, на которых, предположительно, Селдовиц затравливает продавца в Нью-Йорке и бросает в его адрес множество оскорблений и антипалестинских высказываний. На одной из видеозаписей Селдовиц критикует торговца, называет его "террористом".

Gotham Government Relations осудила высказывания Селдовица, назвав их "расистскими". "Видеозапись его действий является мерзкой, расистской и не соответствует стандартам, которые мы практикуем в нашей фирме", - указали в компании. В лоббистской фирме экс-советник Обамы возглавлял отдел, занимающийся вопросами, связанными с международными отношениями. 

Теги:
Обама, БаракСШАПалестинаПалестино-израильский конфликт
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