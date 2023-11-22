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обновлено 22 ноября, 05:43
Палестино-израильский конфликт

Президент Израиля приветствовал заключение сделки об освобождении заложников

По словам Ицхака Герцога, это соглашение является моральным долгом страны, "который показывает, что для Израиля крайне важно освобождение заложников"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал заключение сделки с палестинским исламистским движением ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня. Слова Герцога приводит издание The Times of Israel.

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"Это соглашение является нашим моральным долгом, который показывает, что для Израиля крайне важно освобождение заложников. Надеюсь, это станет первым шагом к возвращению домой всех заложников. Государство Израиль, Армия обороны Израиля и силы безопасности продолжат действовать и использовать все средства не только для достижения этой цели, но и для обеспечения безопасности израильских граждан", - подчеркнул президент еврейского государства.

В ночь на среду канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что правительство страны по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.

Как передавала государственная радиостанция Kan, специальное заседание правительства, посвященное этому вопросу, продолжалось более шести часов. Внутри правящей коалиции против этой сделки изначально выступали праворадикальные партии "Религиозный сионизм" (лидер - министр финансов Бецалель Смотрич) и "Еврейская сила" (лидер - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир), представители которых выражали сомнение в договороспособности ХАМАС. В итоге, по информации портала Ynet, представители всех партий поддержали соглашение, в том числе и религиозные сионисты, и только трое министров от "Еврейской силы" проголосовали против.

В свою очередь, The Times of Israel отмечает, что после официального одобрения кабмином у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. Вместе с тем в израильском правительстве полагают, что на этом этапе затруднений не будет, и сделка может вступить в силу уже в четверг, пишет The Times of Israel. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильГерцог, Ицхак
© Информационное агентство ТАСС
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