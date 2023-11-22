22 ноября, 05:35
Палестино-израильский конфликт

Глава Пентагона и министр обороны Израиля обсудили гумпомощь и защиту жителей Газы

Ллойд Остин подчеркнул "важность предотвращения эскалации в регионе"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил о необходимости продолжения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и решения вопроса защиты гражданского населения в анклаве. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

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Ведомство указывает, что стороны созвонились для обсуждений операций Израиля в Газе. Во время разговора американский министр в том числе подчеркнул "важность предотвращения эскалации в регионе".

"Он обсудил критическую важность увеличения и поддержания поставок гуманитарной помощи и защиты мирных жителей в Газе", - отметил Райдер. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильОстин, Ллойд
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