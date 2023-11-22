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Палестино-израильский конфликт

Катар поблагодарил Египет и США за вклад в соглашение по гуманитарной паузе в Газе

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани надеется, что "это перемирие заложит основы для достижения всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое остановит маховик войны и кровопролитие"

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани поблагодарил Египет и США за их вклад в достижение соглашения между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице Х (ранее Twitter).

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"Мы благодарим наших партнеров, которые внесли свой вклад в достижение соглашения о гуманитарной паузе в секторе Газа, особенно - братский Египет и Соединенные Штаты Америки, - подчеркнул премьер. - Надеемся, что это перемирие заложит основы для достижения всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое остановит маховик войны и кровопролитие, а также приведет к серьезным переговорам о возобновлении справедливого мирного процесса в соответствии с резолюциями международного права". 

Теги:
СШАКатарЕгипетПалестино-израильский конфликт
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