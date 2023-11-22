Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

В нем содержатся данные по 300 людям

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции Израиля опубликовало на своем сайте список палестинских заключенных, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения о возвращении заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября.

"В соответствии с постановлением правительства составлен список заключенных, подлежащих освобождению. Информация верна на момент публикации и предоставлена правоохранительными органами", - говорится в комментарии к сообщению.

В списке, опубликованном министерством, содержатся данные по 300 палестинским заключенным, что вдвое больше количества, которое Израиль изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников, отмечает радио Kan.

Публикация списка дает израильтянам возможность обжаловать освобождение конкретных заключенных в судебных инстанциях Израиля, отмечает газета The Times of Israel. В соответствии с соглашением Израиль освободит до 150 заключенных в обмен на 50 заложников в первые четыре дня, плюс еще больше будет освобождено в соответствии с тем же соотношением из списка в 300 заключенных, если будут освобождены дополнительные заложники, указывает газета.

По подсчетам The Times of Israel, в списке значатся имена 13 палестинских женщин, осужденных за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных ранее за участие в беспорядках и бросание камней на Западном Берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме. Kan отмечает, что после публикации списка Минюстом сделка по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников уже переходит в Израиле в стадию реализации.

В ночь на среду канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что правительство страны по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.

По информации Kan, специальное заседание правительства, посвященное этому вопросу, продолжалось более шести часов. Внутри правящей коалиции против этой сделки изначально выступали праворадикальные партии "Религиозный сионизм" (лидер - министр финансов Бецалель Смотрич) и "Еврейская сила" (лидер - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир), представители которых выражали сомнение в договороспособности ХАМАС. В итоге, по информации портала Ynet, представители всех партий поддержали соглашение, в том числе и религиозные сионисты, и только трое министров от "Еврейской силы" проголосовали против. The Times of Israel отмечает, что после публикации списка начался отсчет 24 часов на обжалование израильтянами в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. Вместе с тем в израильском правительстве полагают, что на этом этапе затруднений не будет, и, соответственно, сделка может вступить в силу уже в четверг, пишет газета.