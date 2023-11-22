Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева

Президент Украины отметил, что ВС "трудно оставаться сильными"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении, и отметил, что ВС "трудно оставаться сильными".

Журналист телеканала Fox News спросил президента, не является ли отсутствие продвижения украинских войск плохим сигналом и признаком того, что контрнаступление идет не по плану. Зеленский ответил, что когда украинская власть говорит "о результатах на поле боя", то нужно больше достижений.

"Это нехороший сигнал. Это правда. Но <...> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя", - сказал он в интервью.

"И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебство каждый день", - добавил президент.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет такого оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) волшебной палочкой. По его словам, все зависит от того, как Киев использует предоставляемое Западом вооружение.

Украина неоднократно обвиняла НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. Накануне визита Остина советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в очередной раз выразил недовольство сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.