22 ноября, 07:01

В Польше завершили следствие по делу иностранцев, обвиняемых в шпионаже

Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Любельского воеводства Польши завершила следствие по делу 16 иностранных граждан, обвиняемых в шпионаже. Об этом сообщается на сайте польской национальной прокуратуры.

"По данным следствия, группа действовала с января до марта 2023 г., - говорится в сообщении. - Обвиняемые проводили действия в том числе по сбору информации об объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты".

Прокуратура утверждает, что "16 человек входили в состав шпионской сети, сотрудничающей с российскими специальными службами".

После завершения следствия дело было передано в суд. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследование проводилось совместно с Агентством внутренней безопасности - польской спецслужбой. 

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