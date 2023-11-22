Словацкие перевозчики временно разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

За сутки через пункты пропуска "Ужгород - Вышне-Немецке" границу пересекли 250 грузовиков в обоих направлениях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Вышне-Немецке" - "Ужгород" на границе с Украиной. Об этом изданию "Украинская правда" сообщил официальный спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"В ходе взаимодействия с представителями пограничной полиции Словацкой Республики получена информация о временном снятии блокировки движения для грузовиков в пункте пропуска "Вышне-Немецке", - сказал он.

Как долго будет работать КПП, Демченко не уточнил. По его словам, по состоянию на утро среды на территории Словакии в очереди на этом КПП в направлении Украины стоит около 350 грузовых транспортных средств". В целом за минувшие сутки через пункты пропуска "Ужгород - Вышне-Немецке" границу пересекли 250 грузовиков в обоих направлениях, эти показатели как минимум на 100 единиц транспорта меньше, чем за предыдущие дни.

Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд на этих КПП осуществляется в штатном режиме.

Словацкие автоперевозчики проводят акцию в поддержку польских коллег и заблокировали проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке" накануне. Протест организует Союз автоперевозчиков Словакии, который уже провел такую акцию 16 ноября.

Словацкие и польские автоперевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, требуют восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.