22 ноября, 07:08

Словацкие перевозчики временно разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

За сутки через пункты пропуска "Ужгород - Вышне-Немецке" границу пересекли 250 грузовиков в обоих направлениях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Вышне-Немецке" - "Ужгород" на границе с Украиной. Об этом изданию "Украинская правда" сообщил официальный спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"В ходе взаимодействия с представителями пограничной полиции Словацкой Республики получена информация о временном снятии блокировки движения для грузовиков в пункте пропуска "Вышне-Немецке", - сказал он.

Как долго будет работать КПП, Демченко не уточнил. По его словам, по состоянию на утро среды на территории Словакии в очереди на этом КПП в направлении Украины стоит около 350 грузовых транспортных средств". В целом за минувшие сутки через пункты пропуска "Ужгород - Вышне-Немецке" границу пересекли 250 грузовиков в обоих направлениях, эти показатели как минимум на 100 единиц транспорта меньше, чем за предыдущие дни.

Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд на этих КПП осуществляется в штатном режиме.

Словацкие автоперевозчики проводят акцию в поддержку польских коллег и заблокировали проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке" накануне. Протест организует Союз автоперевозчиков Словакии, который уже провел такую акцию 16 ноября.

Словацкие и польские автоперевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, требуют восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. 

Теги:
УкраинаСловакияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация