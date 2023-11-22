Мажилис Казахстана принял поправки к Договору о ЕАЭС о признании документов об образовании

Это касается педагогов и юристов, уточнил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев

АСТАНА, 22 ноября. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", касающийся признания документов об образовании для педагогов и юристов. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Протокол подписан 31 марта 2022 года в Москве. Он содержит поправки в части функционирования Таможенного союза, внешнеторгового и технического регулирования, госзакупок, конкуренции, естественных монополий, транспорта, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, макроэкономики и трудовой миграции.

"Исключаются требования по признанию документов об образовании для работников в педагогической и юридической деятельности в другом государстве - члене ЕАЭС. Это дает возможность свободному передвижению этой категории трудовых мигрантов", - рассказал министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

Также предусматривается механизм повторного антидемпингового расследования. "Такое расследование проводится в том случае, если производители третьих стран занижают экспортную цену, из-за чего ранее принятая антидемпинговая мера не устраняет ущерб отрасли экономики государств-членов. Теперь предусматривается возможность увеличения антидемпинговых пошлин", - пояснил Шаккалиев.

Кроме того, предлагается внедрение штрафов за неисполнение решений комиссии в сфере соблюдения правил конкуренции. Допускается возможность оформления фитосанитарных сертификатов и свидетельств о государственной регистрации в электронном виде. Также внедряется механизм цифровой прослеживаемости партий плодоовощной продукции от "поля до прилавка". Прослеживаемость будет осуществляться через интеграцию национальных информационных систем.

После принятия закона Мажилисом он поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента.