СМИ: четыре бойца иракского ополчения погибли в результате удара США

Еще двое получили ранения, сообщил новостной портал Shafaq news

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре бойца иракского шиитского ополчения погибли в результате удара ВС США по объектам в Ираке. Об этом сообщил новостной портал Shafaq news.

По информации его источника в силовых структурах арабской республики, в ночь на среду американские военные с помощью беспилотника нанесли удар по позициям иракского шиитского ополчения в провинции Бабиль. Жертвами обстрела стали четыре человека, еще двое получили ранения. В свою очередь источник агентства AFP утверждает, что при ударах ВС США погибли пять бойцов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".

Ранее пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США сообщила, что в среду американские военные нанесли отдельные удары по объектам в Ираке в ответ на а атаки группировок, якобы поддерживаемых Ираном. По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генсекретаря ливанской шиитской партии "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на базы США в Сирии и Ираке имеют крайне большое значение для прекращения агрессии Израиля против сектора Газа.