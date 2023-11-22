22 ноября, 07:27

СМИ: четыре бойца иракского ополчения погибли в результате удара США

Еще двое получили ранения, сообщил новостной портал Shafaq news

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре бойца иракского шиитского ополчения погибли в результате удара ВС США по объектам в Ираке. Об этом сообщил новостной портал Shafaq news.

По информации его источника в силовых структурах арабской республики, в ночь на среду американские военные с помощью беспилотника нанесли удар по позициям иракского шиитского ополчения в провинции Бабиль. Жертвами обстрела стали четыре человека, еще двое получили ранения. В свою очередь источник агентства AFP утверждает, что при ударах ВС США погибли пять бойцов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".

Ранее пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США сообщила, что в среду американские военные нанесли отдельные удары по объектам в Ираке в ответ на а атаки группировок, якобы поддерживаемых Ираном. По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генсекретаря ливанской шиитской партии "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на базы США в Сирии и Ираке имеют крайне большое значение для прекращения агрессии Израиля против сектора Газа. 

Теги:
СШАИрак
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация