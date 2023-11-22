Парламент Болгарии отклонил предложение о вотуме недоверия правительству

Против высказались 155 депутатов из 226

СОФИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Парламент Болгарии не смог принять решение о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Николаем Денковым в связи с его неспособностью гарантировать национальную безопасность и оборону страны. Заседание транслировалось на официальном сайте парламента.

В голосовании приняли участие 226 депутатов, 155 из них высказались против вотума недоверия, 71 - за.

Дебаты по вотуму недоверия прошли 15 ноября.

Вопрос о доверии кабмину инициировали три оппозиционные партии, которые считают, что правительство неспособно гарантировать национальную безопасность и оборону страны. Для того чтобы отправить правительство в отставку, были необходимы голоса более половины депутатов, то есть не менее чем 121 из 240 членов парламента.