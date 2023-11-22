Глава МИД ФРГ назвала прорывом гуманитарное соглашение между Израилем и ХАМАС

По словам Анналены Бербок, гуманитарную паузу нужно использовать для оказания жизненно важной помощи населению сектора Газа

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приветствовала соглашение между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС о гуманитарной паузе в Газе и освобождении первой группы заложников.

"Объявление об освобождении первой крупной группы заложников является прорывом, пусть даже и ничто в мире не может исправить их страдания. Гуманитарную паузу нужно использовать для оказания жизненно важной помощи населению сектора Газа", - написала она в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.

Внутри правящей коалиции против сделки с ХАМАС изначально выступали израильские праворадикальные партии, однако только трое министров от "Еврейской силы" проголосовали против соглашения. Газета The Times of Israel отмечала, что после официального одобрения кабмином у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. В израильском правительстве полагают, что на этом этапе затруднений не будет и сделка может вступить в силу уже в четверг.