МИД Китая призвал к сдержанности на фоне обеспокоенности запуском спутника КНДР

Как отметила официальный представитель ведомства Мао Нин, связанные с КНДР вопросы следует решать политическим путем

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китай призывает к сдержанности страны, выражающие беспокойство в связи с недавним запуском космического спутника КНДР. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"На Корейском полуострове сохраняется сложная ситуация - соответствующие стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность", - сообщила она на брифинге, комментируя опасения Республики Корея, США и Японии в связи с тем, что КНДР фактически испытала технологии для запуска баллистических ракет.

Как уточнила дипломат, вопросы, связанные с КНДР, следует решать политическим путем. Она указала на необходимость усилий, которые позволят возобновить межкорейский диалог, улучшат отношения между Пхеньяном и Сеулом.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что 21 ноября КНДР успешно вывела на орбиту спутник. Это произошло раньше объявленного срока - Пхеньян предупредил, что планирует это сделать в период с 22 ноября по 1 декабря. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея 22 ноября проинформировал, что Вашингтон, Сеул и Токио обменивались информацией о запуске, но не в режиме реального времени.