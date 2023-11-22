СМИ: Болгария надеется войти в Шенгенскую зону к январю 2024 года

По словам болгарского депутата в Европарламенте Андрея Ковачева, Вена, вероятно, не даст согласие на вступление Болгарии в Шенген до того, как в Австрии состоятся парламентские выборы

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Болгария надеется присоединиться к Шенгенской зоне, как минимум подписав часть соглашения в сфере авиасообщения, к январю 2024 года. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в болгарском парламенте.

По словам болгарского депутата в Европарламенте Андрея Ковачева, Вена, вероятно, не даст свое согласие на вступление Болгарии в Шенген до того, как в Австрии состоятся парламентские выборы, которые должны пройти не позднее сентября 2024 года. "Их (Австрии - прим. ТАСС) министр внутренних дел решил, что эта тема может дать им еще несколько процентов, что улучшит их результат на выборах", - отметил он.

В то же время, как указал Ковачев, в Софии полагают, что Болгария и Румыния должны вступить в Шенгенскую зону вместе, иначе "придется создавать дополнительную границу на реке Дунай", которая разделяет две страны.

В понедельник, как пишет портал, Еврокомиссия выразила готовность по запросу Нидерландов провести очередную проверку в Болгарии, связанную с процессом присоединения к Шенгену. Амстердам, так же, как и Вена, выступает против вступления Софии в Шенген, однако, по мнению Ковачева, это связано с тем, что "болгарские граждане, проживающие в Нидерландах, злоупотребляют системой социальной поддержки страны". Официально же Нидерланды говорят о том, что судебная система Болгарии не до конца соответствует европейским нормам. На этом фоне болгарское правительство сняло с должности главного прокурора республики Ивана Гешева и проводит конституционные реформы.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Австрия продолжает возражать против присоединения Румынии к Шенгену. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.